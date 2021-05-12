Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen akademik birimlerinin; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacak.
Fenerbahçe Üniversitesi 4 öğretim görevlisi alacak
12.05.2021 - 10:56 | Son Güncelleme: 12.05.2021 - 10:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğü, 4 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : Fenerbahçe Üniversitesi,
789401 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/789401.aspx
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