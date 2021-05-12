Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca belirlenen fakülte bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacak.
KTO Karatay Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak
12.05.2021 - 10:58 | Son Güncelleme: 12.05.2021 - 10:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü, 2 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : KTO Karatay Üniversitesi,
789402 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/789402.aspx
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