Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversite rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirlenen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 13 sözleşmeli personel alıyor
19.05.2021 - 16:37 | Son Güncelleme: 19.05.2021 - 16:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü, 13 sözleşmeli personel (4/B) alacağını açıkladı.
Etiketler : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi,
790344 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/790344.aspx
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