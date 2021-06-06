Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2021-Liselere Geçiş Sınavı (LGS), Türkiye'nin dört bir yanında 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi.

UZMANLAR YORUMLADI: ÖĞRENCİLER EN ÇOK HANGİ DERSTE ZORLANDI?

Türkçe soruları, anlam bilgisi ve öğrencilerin okuduklarını yorumlayabilme becerilerini ölçme ağırlıklı hazırlanmış. Öğrencilerden, uzun soruları çözerken çok iyi analiz yapmaları beklendi. Sınava bu yıl dahil edilen sözel mantık-mukayese soruları da kendi içinde çözülmesini gerektiriyordu.

Sınavda bilgisini, dikkatini ve yorum becerisini çok iyi birleştirebilen öğrencilerin, istedikleri sonuçları almaları muhtemel.

MÜFREDATA UYGUN

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları, müfredata uygundu. Sınavın, okuduğunu anlamaya yönelik sorulardan oluştuğu görüluyordu. Soruların konu dağılımı eşit düzeydeydi. Yorum ve bilgi içeren soruları çözen, düzenli tekrar yapan öğrenciler, soruları zorlanmadan yapabilirdi.

ZORLUK SEVİYESİ ORTA

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük soruları, kazanımlara ve müfredata uygundu. Sorular orta zorluktaydı. Kavram bilgisi iyi, okuduğunu yorumlayan ve analiz eden öğrencilerin rahat cevaplayabileceği sorulardı.

KELİME BİLGİSİ VE DİKKAT BAŞARIYI GETİRECEK

İngilizce soruları, MEB kitabıyla uyumlu ve kazanımlara uygun. Öğrencilerin kelime bilgilerini ve dikkatlerini ölçen sorulara yer verildi. Tüm yönergeler İngilizceydi. Kelime çalışmış öğrenciler için zorlayıcı bir sınav değildi. MEB kitabını dikkatli çalışan ve çok soru çözen öğrenciler için uygun seviyede bir sınavdı.

ÖĞRENCİLER EN ÇOK MATEMATİK'TE ZORLANDI

Matematik soruları, öğrencileri en çok zorlayan kısımdı. Bu yıl soruların sayısal sorularının yerleştirme değil, daha çok eleme üzerine olduğu söylenebilir. Sorular kazanımlara uygun, açık bir dildeydi. Birden fazla kazanımın birleşmesiyle oluşan sorular, genel olarak öğrencilerin zorlanmasına sebep oldu. Güncel hayatla ilişkilendirilmiş, yoruma dayalı ve fazla işlem gerektiren sorular, öğrencilere zaman kontrolü yapmak hususunda zorluk yaşattı. Bu nedenle öğrenciler verilen sürede matematik sorularını çözmede güçlük yaşadı.

A kitapçığı 4, B kitapçığı 16, C kitapçığı 12 ve D kitapçığı 7 numaralı soruda, şekilde verilen kenar uzunluklarının orantılı çizilmemesi, öğrencilerin soruyu çözerken yanılmalarına neden oldu.

SÜRE YETMEDİ

Fen soruları, müfredata ve kazanımlara uygun. Sınavda günlük yaşamdan ve deney düzeneklerinden oluşan sorular dikkat çekti. Sorularda öğrenciden ya verilen deney düzeneğini yorumlaması ya da hipotez için deney düzeneği tasarlaması istendi. Sayısal Bölümü oluşturan matematik sorularının çok zor olması, öğrencilerin fene gereken süreyi ayıramamalarına yol açtı. Bu durum özellikle süreyi verimli kullanamayan öğrencilerin, fen bilimleri sorularında verilen bilgileri eksik okumalarına ya da iki şık arasında kalmalarına sebep oldu.

LGS heyecanı sona erdi Milyonlarca öğrencinin istediği okula yerleşmek için ter döktüğü LGS sınavının birinci ve ikinci oturumu sona erdi.

ÖĞRENCİLERDEN SINAV DEĞERLENDİRMESİ

Sınava giren öğrencilerden Gencay Genç, sınav sonrasında soruları değerlendirdi. Matematik sorularının çok zor olduğunu belirten Genç, "Birinci oturumda zaman yetmediği için 5 soruyu boş bıraktım. Pandemi süreci nedeniyle çok çalıştığımızı söyleyemem. Herkes için zor oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Sınav stresi yaşayan bir diğer öğrenci Ali Yıldız da matematik sorularının çok zor olduğunu belirterek, "Çok heyecanlıydım ve biraz da korku yaşadım." dedi.

SÖZEL KOLAY, SAYISAL ZOR

Sınav heyecanı yaşayan Yezda İzol isimli öğrenci, sözel bölümünün kolay ancak sayısal bölümünün çok zor olduğunu belirtti. Soruların zorluğundan dolayı sayısalda pek soru çözemediğini söyleyen İzol, "Hem korona yüzünden motivasyon olarak düştük, hem de her derse girsen bile online'da o verimi alamıyorsun. Ama hazırlanabildiğim kadar hazırlandım." ifadelerini kullandı.

Zeynep Sökeoğlu isimli öğrenci de matematik sorularının zorluğundan şikayet ederek, “Sınavım güzeldi, matematik hariç. Matematik biraz zorladı. Zor sorular vardı. 15 soru işaretledim, 3’ünden emin değilim. Uzaktan eğitimde çok fazla bir şey anlayamıyorsunuz." dedi.

COVİD-19 TEDBİRLERİ ALINDI

Covid-19 tedbirleri kapsamında veliler okul bahçesine alınmadı. Sınav görevlileri temas gerektiren işlemlerde cerrahi eldiven kullandı. Sınav binalarında yedek maske ve el antiseptiği bulunduruldu.

Sınava girerken öğrenciler arasında sosyal mesafenin korunması için kapı önlerindeki yığılmalar engellendi. Okul bahçesi ve koridorlarında maske takıldı. Ancak sınav salonunda sıralar arasında yeterli sosyal mesafe bulunduğundan isteyen öğrenciler, sınav esnasında maskesini çıkardı.

Sınava girecek öğrenciler ile sınav görevlilerinin Covid-19 risk durumları takip edildi. PCR testi pozitif ve temaslı olan öğrencilerin ayrı salonlarda, gerekirse ayrı binalarda sınava alınması için planlama yapıldı.

ÖĞRENCİLERE 90 SORU SORULDU

Öğrencilerin kendi okulunda katıldığı sınavda öğrencilere çoktan seçmeli 90 soru soruldu.

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika cevaplama süresi verildi.

SINAVA GİREN ÖĞRENCİ İLE REFAKATÇİLERE 15'E KADAR İZİN

İki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde Covid-19 tedbirleri kapsamında okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe kuralına uyulması için tedbirler alındı.

Matematik ve Fen Bilimleri'nden toplam 40 sorunun yöneltildiği ikinci oturumda öğrencilere 80 dakika süre verildi.

Sınava giren öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçileri, saat 15.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

SONUÇLAR 30 HAZİRAN'DA AÇIKLANACAK

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.

Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.

Erdoğan LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS'ye girecek olan öğrenciler için bir mesaj yayınladı. Erdoğan, "İnşallah başaracaksınız. Başarılarınızla ülkemizin geleceğini sizler inşa edeceksiniz. Değerli veliler, sonuç ne olursa olsun evlatlarımıza desteği sürdürelim" ifadelerine yer verdi.