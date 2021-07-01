Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacak.
Süleyman Demirel Üniversitesi 3 öğretim elemanı alacak
01.07.2021 - 15:56 | Son Güncelleme: 01.07.2021 - 15:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü, 3 öğretim elemanı alacağını duyurdu.
Etiketler : Süleyman Demirel Üniversitesi,
795105 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/795105.aspx
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