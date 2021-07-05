Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Web sayfasında belirtilen koşulları sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde ilgili “Dekanlıklara/Müdürlüklere” şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir.
Atılım Üniversitesi 30 akademik personel alacak
05.07.2021 - 08:50 | Son Güncelleme: 05.07.2021 - 08:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Atılım Üniversitesi Rektörlüğü, 30 akademik personel alacağını duyurdu.
Etiketler : Atılım Üniversitesi,
795512 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/795512.aspx
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