Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen birimlerine 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşulları ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacak.
İskenderun Teknik Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak
28.07.2021 - 12:14 | Son Güncelleme: 28.07.2021 - 12:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, 11 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : İskenderun Teknik Üniversitesi,
797960 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/797960.aspx
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