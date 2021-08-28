Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen birimlerine; 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak profesör, doçent ve Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır.
Toros Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor
28.08.2021 - 19:38 | Son Güncelleme: 28.08.2021 - 19:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Toros Üniversitesi Rektörlüğü, 15 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : toros üniversitesi,akademi,bik,
801316 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/801316.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER