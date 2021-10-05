Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversite Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ilgili maddeleri uyarınca ve Üniversitenin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerini sağlamış olmak koşulu ile ilanda belirtilen özel koşullar doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. (Adayların diğer ilgili mevzuatlardaki şartlarıda taşımaları gerekmektedir.)

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