Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversite Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ilgili maddeleri uyarınca ve Üniversitenin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerini sağlamış olmak koşulu ile ilanda belirtilen özel koşullar doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. (Adayların diğer ilgili mevzuatlardaki şartlarıda taşımaları gerekmektedir.)
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 10 öğretim üyesi alıyor
05.10.2021 - 15:04 | Son Güncelleme: 05.10.2021 - 15:11
Türkiye Gazetesi
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
805562 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/805562.aspx
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