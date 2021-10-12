Türkiye Gazetesi

Bakan Özer yazılı açıklamasında Milli Eğitim Bakanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 750 engelli öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağını kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada duyurmuştu.

ÖN BAŞVURULAR 8-12 KASIM ARASINDA ALINACAK

Bakan Özer’de atama takvimini belirlediklerini kaydederek, "2018-2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8-12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında, atamalar ise 3 Aralık'ta yapılacak." ifadelerini kullandı. Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 bin öğretmen ataması kararından sonra 750 engelli öğretmen ataması kararının çok sevindirdiğini söyleyerek , "Öğretmen adayları adına Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.

Engellisin yapamazsın dediler azmetti başardı öğretmen oldu Küçük yaşlarda çocuk felci geçirdiği için yürüme engeli oluşan Mülkiye Aslan, çevresindekilerin yapamazsın demesine kulak asmayarak hayalini gerçekleştirip eğitmen oldu.