Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolarına Öğretim Üyeleri alınacaktır.
İstanbul Okan Üniversitesi 39 öğretim üyesi alıyor
16.11.2021 - 16:20 | Son Güncelleme: 16.11.2021 - 16:22
Türkiye Gazetesi
İstanbul Okan Üniversitesi 39 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
810234 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/810234.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER