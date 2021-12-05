Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesine göre (öncelikli alan) Araştırma Görevlisi kadrolarına alım yapılacaktır.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 8 araştırma görevlisi alıyor
05.12.2021 - 16:53 | Son Güncelleme: 05.12.2021 - 16:58
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 8 araştırma görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
812411 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/812411.aspx
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