Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar' da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi alacak
07.01.2022 - 17:25 | Son Güncelleme: 07.01.2022 - 17:27
Türkiye Gazetesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü, 80 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
816219 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/816219.aspx
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