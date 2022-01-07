Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre;  Sözleşmeli   Personel   Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar' da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas  alınmak  suretiyle  giderleri  özel  bütçeden  karşılanmak  üzere; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.

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