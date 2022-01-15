Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Aynı zamanda Uşak Gelişim Derneği Başkanı olan Rağıp Bayraktar'ın hikâyesi yıllar önce İhlas Kolejinin düzenlediği “Storytelling festivali"ne dayanıyor. Bu festivali gazeteden okuyan Bayraktar, kabiliyetinin bir meslek olduğunu öğrenip yola çıkarak kendini geliştiriyor.

Rağıp Bayraktar, gelişim çağındaki çocukların; masallar yoluyla dil becerilerinin, özgünlüklerinin, dinleme, anlama ve hayal gücü yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlıyor. Okullarda ‘masal dede’ olarak da bilinen Rağıp Bayraktar "Masalları kendim yazıyorum. Onlara iyiliği ve doğruluğu aşılayarak, hayata farklı pencerelerden bakmayı öğretip ve bir iz, anı bırakmak istiyorum" dedi. "Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarımızda iki bine yakın çocuğa dokunabildik" diyen Rağıp Bayraktar şunları söyledi: En etkili ve kalıcı öğrenme yolu hikâyecilik. Eğitimde başarı için bu teknik mutlaka kullanılmalı. Gerekli izinleri ve pandemi kuralarını dikkate alarak sınıf ortamında çocuklarla buluşuyoruz. Çocuklar masal gibi bir gün yaşıyorlar ve güzel dönüşleri beni daha çok mutlu ediyor. Millî hava savunma sistemi HİSAR ülkemizi koruma altına almak için devletimizin nasıl bir amacı ise evlatlarımızın gönüllerinde de bir savunma sistemi kurmak gerekiyor. Gücümüzün sınırlı olduğunu biliyoruz ama elimizden geleni yapıyoruz. Bunu daha da büyütmek istiyor ve yakında derneğimizin adını Ulusal Gelişim Derneği olarak değiştirmeyi düşünüyoruz.