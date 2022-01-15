Türkiye Gazetesi

Mahmut ÖZAY İSTANBUL

Çalmadık kapı bırakmayan memur öğretmenler, açık olan alanlarda görev alarak işlerine dönüp öğrencilerine kavuşmak istiyor.

Kadro feragatinde bulunacaklarını ifade eden memur öğretmenler şunları söylüyor: Millî Eğitim Bakanlığı öğretmen atama yönetmeliği gereği sözleşmeli istihdam yapıldığından ilgili kanuna binaen kurumlar arası ve içi atama taleplerimiz sözleşmeli olacak. Atamalarda kesinlikle il-ilçe emri talebi olmayacak. Bakanlık acil ihtiyaç olan bölgelere doğrudan atama yapacak ve görev bölgelerinde hizmet süresi en az 3+1 yıl olacak. Eş durumu ve hastalık mazereti kabul edilmeyecek. Çalıştığımız kurumlarda aldığımız ücretler ile sözleşmeli olarak göreve çağırdığımızda arada uçurum var. Ama biz mesleğimizi yapmak istiyor ve memur öğretmen olarak öğrencilerimizin eğitimine katkı sunmak istiyoruz.

SINIFLAR ÖĞRETMENSİZ KALMAMALI

Memur öğretmenler, kurum içi ilk atama ya da kurumlar arası ilk atama yoluyla öğretmenliğe geçtiklerine bütçeye ekstradan yük getirmedikleri gibi öğretmenliğe geçen memurlar öğretmen açığını kısmen kapatacaklardır. Böylesi bir karar mevcut kaynakların etkili kullanımı anlamına gelir. Sınıflar öğretmensiz kalmamalı.

Emekli öğretmenlere 884 liralık zam 411 bin emekli öğretmene müjde geldi. 3600 ek gösterge düzenlemesi bu yıl yasalaştıktan sonra emekli öğretmenlerin maaşında da 884 liralık artış olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmen atması müjdesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Eğitim Merkezleri açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ay sonunda 15 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı.