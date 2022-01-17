Türkiye Gazetesi

Zorlu kış koşulları, yurdun önemli bir kısmını etkisi altına aldı. Kimi illerde, yoğun kar yağışı ve çetin hava koşulları sebebiyle günlük yaşamda aksamalar yaşanırken, kimi illerde ise eğitim ve öğretime ara verildi.

TRABZON

Trabzon'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Akçaabat, Düzköy, Maçka, Şalpazarı ve ilçelerindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Engelli ve hamile olan kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.

Ortahisar, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Dernekpazarı, Köprübaşı, Sürmene, Vakfıkebir ve Yomra ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitime ara verildi.

BOLU

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentte olumsuz hava koşullarının devam edeceği konusunda uyardı.

Hava koşulları nedeniyle 18 Ocak'ta kent genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise ve halk eğitim merkezi kurumlarındaki eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün ara verildiğini anlatan Ümit, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildiğini söyledi.

ARTVİN

Artvin'de kar yağışı, soğuk hava ve buzlanmanın etkili olması nedeniyle merkez, Ardanuç, Borçka, Murgul ve Şavşat ilçelerinde eğitime 18 Ocak Salı günü ara verildi.

Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Yusufeli ilçelerinden taşıma yoluyla okullara gelen öğrenciler ile engelli ve hamile kamu çalışanları da izinli sayılacak.

ORDU

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı Akkuş ilçesinde eğitim ve öğretime 18 Ocak Salı ara verildiği kaydedildi.

Ayrıca, bu ilçede engelli ve hamile kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.





Birçok ilde eğitime kar engeli Yarın okullar tatil mi? Herkesin merak ettiği konu. Karın etkili olduğu bazı bölgelerde eğitime 1 gün ara verildi.

Van ili genelinde eğitime kar engeli Yoğun kar yağışı sonrası Van ili genelinde eğitime bir gün ara verileceği duyuruldu.

3 ilçede eğitime kar engeli Tunceli'nin Pülümür, Ovacık ve Nazımiye ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağıiı sebebiyle eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildiği duyuruldu.