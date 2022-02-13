Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (b) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak
13.02.2022 - 15:37 | Son Güncelleme: 13.02.2022 - 15:38
Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü, 40 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
824814 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/824814.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER