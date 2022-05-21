Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyesi alacak
21.05.2022 - 17:17 | Son Güncelleme: 21.05.2022 - 17:19
Türkiye Gazetesi
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
863343 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/863343.aspx
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