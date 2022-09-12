Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2022-2023 eğitim öğretim yılına erken başladı. Bakanlık, bu yıl herkesi kapsayan bir okula uyum eğitimi programı geliştirdi. Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenciler, 5-9 Eylül’de uyum eğitimi aldı. Ortaokul ve liseye geçen öğrencilerin uyum eğitimi süreci de bugün başlayacak. Uyum çalışmaları, 16 Eylül’de sona erecek.

Okul temizliği de bu yıl erkene alındı. Normalde ekim ayında başlayan temizlik, ilk olarak eylülde yapıldı. Bunun için okullarda 60 bin temizlik personeli görevlendirildi.

SINIFTA MASKE ZORUNLU DEĞİL

Öte yandan yeni eğitim öğretim yılında sınıflarda maske takma zorunluluğu olmayacak. Maskeler, isteyen öğrenci ve öğretmenlere okul yönetimleri tarafından ücretsiz dağıtılacak.

136 MİLYON YARDIMCI KAYNAK

Eğitim yılı hazırlığı kapsamında okullara 3,1 milyar liralık bütçe gönderildi. 1 Eylül’de 20 bin öğretmenin daha ataması yapıldı. Ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra 136 milyon yardımcı kaynak da öğrencilerin sıralarına koyuldu. Yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmenin yapacağı tek şey derslere odaklanmak.

Bu sene ayrıca 1.450 yeni anaokulu ve 10 bin 200 ana sınıfı açıldı. Bakanlık, yıl sonuna kadar 3 bin anaokulu hedefinin üzerine çıkmayı planladığını açıkladı. Aktif kullanılmayan 800 köy okulu yaşam merkezine dönüştürüldü. Bu sayı da üç ay içinde 6 bin 970’e çıkarılacak. MEB, Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi’ni de hızlı bir şekilde yürütüyor. Proje kapsamında 16 bin 361 kütüphane yapıldı, kitap sayısı 80 milyona ulaştı.

İLK ARA TATİL 14-18 KASIM'DA

Öte yandan, ilk ara tatili 14-18 Kasım 2022’de yapılacak. Öğrenciler için 23 Ocak-3 Şubat 2023’te yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023’te ise ikinci ara tatil dönemi olacak. Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023’te sona erecek.

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