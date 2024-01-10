Bir dersten kalınca belge alınır mı? Kaç dersten kalınca belge alınmaz?

10 Ocak 2024 16:40 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 16:42

Bir dersten kalınca belge alınır mı? Öğrenciler ilk dönemin son haftalarına girerken takdir-teşekkür hesaplamalarına başladı bile. Karnesinde zayıf olan yani bir veya daha fazla dersten kalanlar teşekkür alınır mı merak ediyor. Peki, Bir dersten kalınca belge alınır mı? İşte, Kaç dersten kalınca belge alınmaz? İşte bilgiler…

BİR DERSTEN KALINCA BELGE ALINIR MI?

Bir dersten kalan öğrenciler Takdir veya Teşekkür belgesi alamaz. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan o bilgiler:

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi, c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

SINIF GEÇME NOTU KAÇ OLMALI?

Yönetmelik ile liselerde sınıf geçme maddelerinde bir dizi düzenleme yapıldı. Buna göre, daha önce bir üst sınıfa geçişler için gerekli 50 ortalama artık yeterli olmayacak.

Öğrencilerin sınıf geçmelerine yönelik, derslere ilişkin yeterlilik ve kazanımlara sahip olarak eğitim ve öğretim süreçlerini tamamlamalarını sağlamak amacıyla yıl sonu başarı puanı 50 olmak kaydıyla en fazla 1 dersten başarısız dersi bulunanlar doğrudan bir üst sınıfa geçebilecek.

Yeni ders ortalaması 50 olan öğrencilerden en fazla 3 dersten başarısız olanlar, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek. Yönetmeliğe göre liselerde 4 ders ve üzeri zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak.

Bu uygulama, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanacak. Bu kapsamda bu yıl liseye başlayan 9'uncu sınıf öğrencilerine yeni yönetmelik hükümleri uygulanacak, diğer sınıflar için eski uygulama sürecek.