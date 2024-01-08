MEB yarıyıl tatili uzatıldı mı 2024? 15 tatil 1 ay mı olacak, kaç gün oldu?

8 Ocak 2024 15:42 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 15:46

MEB yarıyıl tatili uzatıldı mı, 15 tatil 1 ay mı olacak? Milyonlarca öğrencinin mola vereceği eğitim ve öğretim döneminin yarıyılında kaç gün tatil olacağı merak konusuydu. Yarıyıl tatilinin uzatılacağı veya uzatıldığı yönünde iddialar yer alıyordu. Hatta sosyal medyada 15 tatilin 1 ay olacağı yönünde paylaşımlar yapılmıştı. Peki MEB yarıyıl tatili uzatıldı mı? İşte son açıklamalar…

MEB YARIYIL TATİLİ UZATILDI MI 2024?

2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre yarıyıl tatili 22 Ocak 2024 Pazartesi günü başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma günü sona erecek. Yani yarıyıl tatili 15 gün sürecek. Uzatıldığı veya uzatılacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu süre zarfında öğrenciler okula gitmeyecek ve dinlenme, eğlenme ve sosyalleşme fırsatı bulacaklar.

YARIYIL TATİLİ KALDIRILACAK MI?

Yarıyıl tatilinin kaldırılacağı yönündeki yorumlar üzerine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den katıldığı bir canlı yayında açıklama geldi.

Bakan Tekin "Ara tatili kaldırmıyoruz, öyle bir şey gündemimizde yok. 'Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor' şeklindeki yorumlar bunun işlevsel olup olmadığını içeren rutin bir değerlendirme. Buradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturur karar veririz." Açıklamasında bulundu.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Daha önce açıklanan takvime göre, yarıyıl tatili 22 Ocak 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 2 Şubat 2024 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 5 Şubat 2024 Pazartesi günü çalacak ilk okul zili ile ikinci döneme başlamış olacak.