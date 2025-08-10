Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Okullarda zorbalığa hiç müsamaha yok

Okullarda zorbalığa hiç müsamaha yok

Akran zorbalığına karşı alınan çeşitli tedbirler ve eğitim çalışmalarının yanı sıra yeni tedbirler de yolda. Okulda duygusal veya fiziki zorbalık yapana müsamaha gösterilmeyecek. Zorbalık yapan cezasız kalmayacak.

ESMA ALTIN - Son dönemde çocuklar arasında artan akran zorbalığına karşı önleyici tedbirler alan hükûmet, yeni adımlar atmaya hazırlanıyor.

Akran zorbalığının ortadan kaldırılması ve farkındalık oluşturulması maksadıyla ders müfredatına eklenmesiyle her kademedeki öğrencilere yaş grubuna uygun içerikler sunuluyor. Buna ek olarak okullardaki rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri de daha aktif hâle getirildi. Akran zorbalığıyla ilgili hem öğrenci hem öğretmen hem de velilere yönelik bilgilendirme amaçlı yeni materyaller oluşturuldu.

Yine okullarda şiddetin önlenmesine yönelik bir yönerge yayınlanarak, bu meseleye yasal zeminde bir çözüm bulmayı hedefleyen hükûmet, şiddeti önleme mekanizmaları geliştirmeye devam ediyor. Akran zorbalığının cezasız kalmamasına yönelik ise, tekrarlayan çeşitli davranışlarıyla başka bir öğrencinin, sosyal veya duygusal gelişimini olumsuz yönde etkileyecek şekilde zorbalık yapanlara uzaklaştırma cezası veriliyor.

Akran zorbalığı konusunda çocukların ihmal, istismar ve şiddetten korunmasına yönelik çeşitli programlar yürütülüyor. 0-18 yaş arasındaki çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla hazırlanan eğitimlerin ilk aşamasında 0-6 yaş grubu çocukların ebeveynlerine çeşitli başlıklarda eğitim sunuluyor. Programın ikinci ayağında ise 7-18 yaş gurubundaki çocuklar dâhil edilerek, bu programda hem çocuklara hem de ebeveynlerine ihmal ve istismarın önlenmesi, bağımlılık ve önlenmesi, akran zorbalığı, iletişim gibi konularda eğitimler verilecek. Ayrıca 0-9 yaş arasındaki çocuklarda akran zorbalığının azaltılması ve çocukların zorbalığa karşı güçlendirilmesini hedefleyen yeni bir program üzerinde çalışmalar sürdürülüyor.

 

