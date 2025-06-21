Öğretmenlere zorbalıkla mücadele eğitimi

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), akran zorbalığını önleme konusunda öğretmen ve idarecilerin mesleki çalışma sürecinde okul ortamlarını güçlendirmek için kapsamlı eğitim programını hayata geçirdi.

ESMA ALTIN ANKARA - Mesleki çalışma dönemi olarak belirlenen 23-27 Haziran tarihleri arasında öğretmenler için hazırlanan 5 günlük mesleki çalışma programının bir günü akran zorbalığıyla mücadeleye ayrıldı. “Akran İletişim” dersi kapsamında yaşıt zorbalığının ne olduğu, daha çok nerelerde yapıldığı, zorbalık türleri, akran zorbalığına neden olabilecek faktörler, zorbalık yapan ve buna maruz kalan öğrencilerin özellikleri gibi konularda bilgi verici video içerikleri hazırlandı. Bu içerikler aracılığıyla öğretmenlere zorbalık hakkında bilgi vermenin yanı sıra öğretmenlerin zorbalığın önlenmesine yönelik becerilerinin geliştirilmesi de amaçlanıyor.

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Bakanlık, geçen yıl “Okullarda Şiddetin Önlenmesi Genelgesi” yayımlayarak okullarda her türlü şiddetin önlenmesine yönelik ilke ve yöntemlerin belirlenmesi, önleyici ve koruyucu çalışmalar kapsamında eğitime erişim ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, bireylerin sosyal hayata katılımlarının, bilgi ve becerilerinin artırılması ile öğrencilerin her yönden desteklenmesi konusunda önemli bir adım attı. Bunun yanı sıra, 2023-2024 eğitim öğretim yılında 4 milyon 309 bin 331 öğrenciye, 184 bin 760 öğretmene, 184 bin 760 veliye akran zorbalığı ile ilgili eğitimler verildi.

Ayrıca yine zorbalığa neden olabilecek etkenlerin ortadan kaldırılması amacıyla duygu düzenleme, çatışma çözme becerileri, öfke kontrolü, iletişim, hayat becerileri, olumlu davranış geliştirme gibi pek çok konuda da öğrencilerle çalışmalar sistematik olarak yürütülüyor. Akran zorbalığının önlenmesine yönelik atılan bu adımlarla sadece öğretmenlerin bilgi ve müdahale becerilerini artırmak değil, aynı zamanda okullarda daha güvenli bir ortam oluşturulması da hedefleniyor.