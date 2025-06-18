Öğretmenden öğrenciye sınıf ortasında şiddet: Kızını da yanına aldı...

Diyarbakır'da özel okulda 3. sınıf öğrencisi tartıştığı öğrenciyi, aynı okulda öğretmenlik yapan babasına şikayet etti. Öğretmen, kızını da yanına alıp 4. sınıfta okuyan kız öğrencinin yanına gitti kolundan tutarak salladı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay Diyarbakır Özel Yediiklim Okullarında yaşandı. Okulda çocuklar tuvalette çarpıştı. Ardından 3. sınıfta okuyan bir öğrenci, aynı zamanda babası olan sınıf öğretmenine giderek durumu anlattı.

İddiaya göre, Y. isimli sınıf öğretmeni, kendi kızını da yanına alarak 4. sınıf öğrencisi olan diğer çocuğun sınıfına gitti ve tüm sınıfın gözü önünde yanına çağırdığı öğrenciyi kolundan tutup sallayarak hakaret etti. Olay, sınıfın güvenlik kamerasına yansıdı.

OLAY DAVALIK OLDU

Mağdur çocuğun ailesi, durumu öğrenince savcılığa şikayette bulunup dava açtı. Bu süreçte öğretmenin okula devam ettiği, mağdur çocuğun ise korktuğu için okula gitmek istemediği ileri sürüldü.

Öte yandan, Yediiklim Okulları Diyarbakır Kampüsü Kurucusu Murat Şehir, iddiaların asılsız olduğunu ifade etti.