Klimasız otomobile kendisi çözüm buldu! 5 bin liraya mal etti...

Adana'da Ramazan İmir isimli vatandaş, sıcaktan bunalınca 87 model arabasında ilginç bir çözüm üretti. 5 bin lira masraf yaptığını söyleyen İmir, aracın camına vantilatör taktırdı.

Adana'nın Feke ilçesinde Ramazan İmir isimli şahıs, yazın gelmesiyle birlikte klimasız otomobilinde sıcaktan bunalınca ilginç bir serinleme yöntemi buldu.

Aracın aküsüne bağladığı inverter güçlendirici ile aracın camına vantilatör taktıran İmir, bu sayede bir nebze de olsa serinlediğini ve masrafının 5 bin TL olduğunu söyledi.

"İÇ SICAKLIK 70 DERECEYE KADAR ÇIKIYOR"

Kendi çözümünü üreten Ramazan İmir, "87 model otomobil aldım. Klimalı araçlar çok pahalı, borçlanmak istemedim. Bu araçta iç sıcaklık 70 dereceye kadar çıkıyor, ter içinde kalıyorum. Alışveriş mağazasından 12 voltluk inverter aldım, elektriği dönüştürdüm. Vantilatör kurdum, gerçekten işe yarıyor. Sadece 5 bin TL masraf yaptım" dedi.

Çok memnun olduğunu ifade eden İmir, bu yöntemle Adana'nın sıcak iklimine karşı kendi imkanlarıyla çözüm ürettiğini belirtti.