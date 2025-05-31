24 bin ürün, yüzde 60 yerli üretim! Gıdada 750 milyon dolarlık ‘takviye’

Türkiye gıda takviyesi pazarı geçen yıl 750 milyon dolarlık büyüklüğe ulaşırken, bu rakamın yakın zamanda 1 milyar doları aşması bekleniyor.

ÖNDER ÇELİK İSTANBUL - Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği (GTBD) Başkanı Samet Serttaş, sahte ürünlerin önlenmesi için daha etkin denetim ve kamuoyu bilgilendirmesinin şart olduğunu açıkladı. Gıda takviyelerinin ilaç olmadığını anlatan Serttaş “2013-2025 yılları arasında takviye edici gıda sektörü çift hanelerde büyüyerek 750 milyon dolara ulaştı. Bu büyümenin arkasında 2013’te Tarım, Sağlık ve Ticaret Bakanlıklarının beraber çalışarak kurguladığı güçlü denetim sistemi bulunuyor” dedi. Kişi başına yıllık harcamanın hâlâ düşük olduğunun altını çizen Serttaş “Türkiye’de 7,24 dolar olan bu rakam, Almanya’da 121 dolar, ABD’de ise 284 dolar” diye konuştu. Daha önce yabancıların olduğu sektörde yerli üretimin yüzde 60 seviyesine ulaştığına işaret eden Serttaş, Türkiye’de yerli üretim yapan 200’e yakın firma olduğunu, bunların 30 bine yakın kişiye de istihdam sağladığına vurgu yaptı. Sektöre yeni yatırımcıların geldiğini, global firmaların satın almalar yapacağını ifade eden Serttaş, piyasada 24 bin onaylı ürün olduğunu, satışların yüzde 60-65’lik bölümünün eczaneler kanalıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

EN ÇOK B12 KULLANIYORUZ

Düzenlenen toplantıda, GTBD ve XSight iş birliği ile gerçekleştirilen ‘8. Gıda Takviyesi Kullanımı ve Beslenme Alışkanlıkları Ölçümü’ araştırmasının sonuçları da paylaşıldı. Takviye edici gıdalara duyulan güven Haziran 202 döneminde yüzde 53 iken son araştırmaya göre bu oran yüzde 59’a yükseldi. Son üç ay içerisinde gıda takviyesi kullanan katılımcıların en çok kullandığı ürünler sırasıyla B12 vitamini, D vitamini ve C vitamini oldu.