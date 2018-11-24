Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İthalatı tamamen bitirmek istediklerini belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli önümüzdeki 6 ay içerisinde kasaplık hayvan ithalatı yapılmayacağını bildirdi. Pakdemirli “Tüketici tercihleri ete yönelik olduğu için bizim bu konudaki ithalat bağımlılığımızı bitirmek için üç senelik bir program yapacağız. 2021 yılı içinde biz artık ‘tamamen Türkiye bu konuda ithalata bağımlı olmaktan kesinlikle çıkacaktır’ diyebiliyoruz. Ucuz et satışımız da devam edecek” dedi.



490 MİLYON LİRA HESAPTA

Üreticilere bir de müjde veren Pakdemirli, 490 milyon TL’lik destekleme ödemelerinin çiftçinin hesabına yatırılmaya başlandığını söyledi. Böylelikle 1 Ocak 2018’den itibaren toplam 12,7 milyar TL ile 2018 yılı için üreticilere verilmesi planlanan toplam 14,5 milyar TL’lik tarımsal destekleme ödemelerinin yüzde 88’lik kısmının ödenmiş olacağı açıklandı.