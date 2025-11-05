Türkiye ekonomisi dünyaya kıyasla fena değil

Alman ekonomisine dair olumsuz veriler Alman şirketlerinin 2026 yılına dair planlamalarında değişikliğe sebep olmaya devam ediyor. Köln merkezli Alman Ekonomi Enstitüsü’nün (IW) 2 bin şirketle görüşerek yaptığı son araştırmaya göre, Almanya’da her 3 şirketten biri gelecek yıl işten çıkarma yapmayı planlıyor... Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 36’sı ekonomik görünümün kötüleşmesi gerekçesiyle gelecek yıl personel sayısında azaltmaya gideceğini bildirdi. 2026’da yeni işe alımlar yapmayı planladıklarını beyan eden şirketlerin oranı ise yüzde 18’de kaldı.

ABD’nin toplam kamu borcu rekor tazeledi. ABD'nin 2 Ağustos tarihinde ulaştığı rekor seviye olan 37 trilyon dolar düzeyindeki kamu borcu, 82 gün içerisinde 1 trilyon dolar daha arttı. Özellikle Amerikan ekonomisiyle Türkiye’yi kıyaslamak doğru değil. Orası devasa bir dünya. Ancak dünyada sıkıntı olması açısından önemli bir veri.

Peki bizim yani Türkiye’nin durumu ne?'in Türkiye'den Sorumlu Ülke Derecelendirme Kıdemli Direktörü, Türkiye'nin döviz rezervleri ve dış finansman durumundaki iyileşmelerinin Fitch'in geçen yıl yaptığı not artışlarında önemli bir rol oynadığını söyledi. Winslow,dedi.

Rezerv artışındaki hızı öven Winslow, gelecek iki yılda da artışın devam edeceğini ancak daha yavaş bir tempo beklediklerini belirtti. Winslow, döviz rezervlerinde iyileşmeyle birlikte Türkiye'nin dış finansman ihtiyaçlarına dikkati çekerek,diye konuştu.

Douglas Winslow, döviz rezervlerindeki artışın yanı sıra Türkiye'nin olumlu notundaki diğer güçlü yönlerinin, düşük kamu borcu, kişi başına düşen yüksek GSYH, güçlü bankacılık sektörü ve dış finansmana erişimi sürdürme konusunda iyi bir geçmiş performansının olduğunu bildirdi.

Winslow, Türkiye'de dezenflasyona giden yolda dış dengeler, döviz rezervleri, krediler ve risk yoğunlaşmalarına değindi. Türkiye'nin son not indiriminin 2022'de gerçekleştiğini hatırlatan Winslow, son 3 yıldaki ekonomik ve mali toparlanma nedeniyle geçen yıl peş peşe not artışlarının yapıldığını söyledi.

Yani Türk ekonomisi fena gitmiyor. Her şey gül bahçesi olmadı ama daha zamana ihtiyaç var. Bir yıl sonra her şey daha iyi olacak.