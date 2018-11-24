Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni nesil Anka için geliştirilen PD170 motorunun entegrasyonu tamamlanırken, uçuşun bu yıl gerçekleşmesi hedefleniyor. Pistonlu motorlardan P170 motorunun yeni nesil Anka için geliştirildiğini ifade eden TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit, bu motorun bir üst versiyonunun da daha büyük bir platform olan Akıncı İnsansız Hava Aracı (İHA) için yapılacağını belirtti. Akşit, şöyle konuştu: Bu özgün İHA motorumuz. Seri imalatı başladı, yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu motorda 3 bin saat civarında olgunlaştırma testlerini tamamladık ki motorun ömrü bin 800 saat. İHA’larda bin 200 ile bin 800 saat ömürler. Motoru aşırı zorladığımız için ömür kısa oluyor. Dayanıklılık testlerinde 3 bin saati geçti. Anka’ya entegrasyonunu geçen hafta yaptık. Pist testlerini başarıyla geçti. Şimdi uçuş testlerini bekliyor. İnşallah 2018’de uçtu diye duyarız.

PD170’in yanı sıra pilot eğitimlerinde kullanılan insansız hedef uçaklar için geliştirilen TJ90 turbojet motorunun seri imalatına başladıklarını ifade eden Akşit, T625 Özgün Helikopteri’ne güç verecek TS1400 turboşaft motorunda da gelişmelerin sürdüğünü kaydetti.