Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa BİLGİTEKİN ANKARA

Komisyonun en az 4 toplantı yaparak ay sonuna doğru çalışmalarını tamamlaması bekleniyor. Komisyonda kamuyu temsilen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yer alırken bünyesinde en çok işçiyi bulunduran işçi sendikası (Türk-İş) ile işveren cephesinde en çok üyeyi bulunduran (TİSK) 5’er üye ile masada yer alacak. Komisyon toplantısında bu yıl bir ilk defa asgari ücretli bir vatandaş heyette bulunacak. Türk-İş, asgari ücret için “Asgari ücret ekim ayından itibaren 2.000 lira olsun, zam pazarlığı bunun üzerinden başlasın” teklifinde bulunmuş, diğer sendikalar 2 bin liranın çok düşük olduğunu söylemişti. TİSK ise “Bu tutar dengeleri bozar” demişti.