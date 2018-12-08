Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tatlı suda yumurta elde edilmesiyle başlanılan somon üretiminde, daha sonra yavrular baraj göletlerinde 200 ile 700 gram ağırlığa ulaştırılıyor, ardından Karadeniz’deki kafeslere taşınıyor. Burada da 4-6 kilogram ağırlığa ulaşmaları sağlanan balıklar, Doğu Karadeniz’deki fabrikalarda işlem gördükten sonra Vietnam’a gönderiliyor. Vietnam’da yeniden işlenerek “suşi” hâline getirilen Karadeniz somonu, zor ve zahmetli yolculuğunun ardından Japonya’ya gönderilerek buradaki tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yaptığı açıklamada, Doğu Karadeniz’den yılın ocak-kasım döneminde 13 milyon 555 bin 161 dolarlık somon ihraç edildiğini söyledi.