Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Böylece, Türkiye’de ilk defa 1 Ocak 2018’den itibaren işçi-işveren uyuşmazlıklarında dava şartı haline getirilen arabuluculukta yeni dönem başlayacak. Ülke genelinde görev yapan 9 bin 410 arabulucu, 1 Ocak 2019’dan itibaren belirlenen ticari uyuşmazlıkların çözümü için ter dökecek. Uygulamayla, yılda yaklaşık 200 bin alacak ve tazminata ilişkin ticari uyuşmazlık en fazla iki ay içerisinde çözüme kavuşturulacak.



SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Ticari uyuşmazlıklarda, taraflar dava açmadan önce arabuluculara başvuracak. Başvurular, uyuşmazlığın konusuna göre yetkili mahkemenin bulunduğu yerdeki ara buluculuk bürosuna, büroların bulunmadığı yerlerde de görevlendirilen yazı işleri müdürlüklerine yapılacak. Görevlendirilen arabulucular, tarafları görüşmeye çağıracak. Ara bulucular, kendilerine iletilen başvuruları en fazla 6 haftada sonuçlandıracak, bu süre zorunlu hâllerde iki hafta daha uzatılabilecek. Görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanamaması halinde dava açılabilecek. Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması halinde, herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilecek.