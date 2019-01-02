ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Tufan Ünal, Türkiye’nin Çin dâhil bütün dünyada çimentonun en ucuza satıldığı ülke olduğunu vurgulayarak “Her şirket kendi takdiri ile bağımsız kararlar alır. Dolayısıyla bir fiyat güncellemesi olur ise, bu güncelleme şirketlerin kendi kararları dâhilinde olacaktır” dedi. Çimentonun genel manada konut inşaatında, inşaat maliyetleri içindeki payının yüzde 4’ü geçmediğini de belirten ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Tufan Ünal şunları ifade etti: Bazı çimento şirketleri tarafından 1 Ocak 2019’dan itibaren geçerli olacak bir fiyat güncellemesine gidildiği haberleri basında yer aldı. Ancak toplu bir karar ile fiyatlama söz konusu olamaz. Her şirket kendi takdiri ile bağımsız kararlar alır. Dolayısıyla bir fiyat güncellemesi olur ise bu güncelleme şirketlerin kendi kararları dâhilinde olur. Çimento endüstrisi birlikte iş yaptığı diğer sektörlerle dayanışmaya büyük önem veren bir sektör ve enerji ve işçilik maliyetlerindeki artışların son iki yıldır fiyatlara yansımadığı görülüyor. Bunun en önemli göstergesi de Türkiye’deki çimento fiyatlarının Çin de dâhil olmak üzere dünyadaki en düşük çimento fiyatı oluşu.
Dünyadaki en ucuz çimento Türkiye’de
02.01.2019 - 03:19 | Son Güncelleme: 02.01.2019 - 03:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), çimento fiyatlarındaki artış iddialarına açıklama getirdi.
Etiketler : çimento,
596229 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/596229.aspx
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