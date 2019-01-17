Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkcell’in sadece bir yılda elde ettiği tasarruf miktarı ise 36 bin hanenin bir yıllık elektrik tüketimine denk geliyor. Turkcell, şebekelerinde kullanılmak üzere geliştirdiği yazılım uygulamaları ile de 6 bin hanenin yıllık elektrik tüketimine karşılık gelen 17 milyon kilovat saat enerji tasarrufu sağladı. Ayrıca Turkcell önceki yıllarda 26 noktaya kurduğu güneş panelleri ve rüzgâr türbinlerine bu yıl da yenilerini ekledi ve yalnız yenilenebilir enerjisiyle çalışan saha sayısını 30’a çıkardı. Çevre dostu çözümlerle 58 milyon liralık tasarruf sağladıklarını belirten Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin “Sadece Turkcell şebekesinde ortaya çıkan tasarruf miktarının bile ülkemiz ve sektörümüz için çok önemli bir değer olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde iş ortaklarımızla birlikte verimlilik sağlayan birçok yeni çözüm ve uygulamayı hayata geçirmeye devam ederek gelişen Türkiye’nin artan enerji ihtiyacına katkı sunmayı sürdüreceğiz” dedi.