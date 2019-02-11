Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin

ANKARA

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) Türkiye Ofisi ile İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) arasında, bu konuda bir sözleşme imzalandı. Anlaşma ile SIDA, kadın istihdamının artması için yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere 30 milyon İsveç kronu (17 milyon TL) hibe etti. Böylece istihdama katılmak isteyen kadınlar, KOBİ’lerde çalışabilecek. İŞKUR, söz konusu hibeyi teşviklerde kullanacak. ILO Türkiye Ofisinin yürüteceği projenin ikinci etabında; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Konya’da birçok kurumla ortak projeler de hayata geçirilecek. Tekstil, ticaret, ofis, gıda, genel hizmetler ile metal sektörlerinde, kadınların çalışma şartlarının geliştirilmesine ve yeni iş alanlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılacak.