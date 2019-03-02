Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şüphesiz ki altın maddesi, insanlar için en önemli yatırım kaynaklarından biri haline gelmiştir. Yatırımın yanında özel günlerde insanların yakınlarına ve sevdiklerine hediye olarak armağan ettiği altın, daima hayatın bir parçası olmuştur. Bu nedenle altın fiyatları da vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Tüm detaylar ve son dakika gelişmeleri haberimizde...

Gram altın, 2 Mart Cumartesi 222,88 TL'den alınıp 222,93 TL'den satılarak başladı.

Çeyrek altın bu sabah saatlerinde 361,25 TL 'den alınırken 369,46 TL'den satılıyor.

Yarım altın bugün 720,24 TL'den alınırken 738,93 TL'den satılmaktadır.

Cumhuriyet altını 1.507 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 1.311,6 dolardan işlem görüyor.