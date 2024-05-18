Süper Lig 37. hafta anlık skor | Canlı maç sonuçları
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Süper Lig'in 37. haftasında oynanan 7 karşılaşma bugün saat 19.00'da başladı. İşte heyecan dolu geçen maçların anlık skorları...
SÜPER LİG 37. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
19.00 Beşiktaş - Hatayspor
19.00 Ankaragücü - Pendikspor
19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa
19.00 Samsunspor - Alanyaspor
19.00 Gaziantep FK - Fatih Karagümrük
19.00 Başakşehir - Trabzonspor
19.00 Kayserispor - Konyaspor
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor