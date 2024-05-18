Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Süper Lig 37. hafta anlık skor | Canlı maç sonuçları

Süper Lig 37. hafta anlık skor | Canlı maç sonuçları

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Süper Lig 37. hafta anlık skor | Canlı maç sonuçları
Süper Lig, Maç Sonuçları, Futbol, Haber

Spor Haberleri

Süper Lig'in 37. haftasında oynanan 7 karşılaşma bugün saat 19.00'da başladı. İşte heyecan dolu geçen maçların anlık skorları...

 

SÜPER LİG 37. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

19.00 Beşiktaş - Hatayspor

19.00 Ankaragücü - Pendikspor

19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa

19.00 Samsunspor - Alanyaspor

19.00 Gaziantep FK - Fatih Karagümrük

19.00 Başakşehir - Trabzonspor

19.00 Kayserispor - Konyaspor

Düzenleyen:  - Spor
Altın, dolar derken bir yatırım fırsatı daha! İslam Memiş açıkladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İngiltere'de yılın futbolcusu açıklandı! Salah ve Haaland'ı geride bırakarak zirveye ulaştı - Sporİngiltere'de yılın futbolcusu açıklandı! Salah ve Haaland'ı geride bırakarak zirveye ulaştıLeverkusen tarihe geçti! Almanya'nın ilk namağlup şampiyonu oldu - SporLeverkusen tarihe geçti! Almanya'nın ilk namağlup şampiyonu olduKenan Yıldız'dan hocasına duygusal veda! 'Onu asla unutmayacağım' - SporKenan Yıldız'dan hocasına duygusal veda! 'Onu asla unutmayacağım'Süper Lig'de transfer yarışı hızlı başladı! Trabzonspor'dan Altay Bayındır açıklaması - SporTrabzonspor'dan Altay Bayındır açıklamasıGalatasaray'dan derbiye özel uyarı! Koreografi şov için taraftarlara ricada bulunuldu - SporGalatasaray'dan derbiye özel uyarı! Koreografi şov için taraftarlara ricada bulunulduBeşiktaş sahasında Hatayspor'u konuk ediyor! İlk 11'ler belli oldu - SporBeşiktaş sahasında Hatayspor'u konuk ediyor! İlk 11'ler belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...