Süper Lig'de bir kriz daha! Hakeme sinirlenen Ali Çamlı sahaya girdi
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Konyaspor ile oynanan maç sırasında hakeme sinirlenerek sahaya girmeye çalıştı. Güvenlik görevlileri Çamlı'ya engel olarak dışarı çıkardı.
Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor, Konyaspor'u konuk etti.
Ev sahibi takımda Nazon, Konyaspor'un serbest vuruş kullanacağı sırada Konyalı oyuncu Uğurcan Yazgılı'nın karnına yumruk attı.
VAR'da pozisyonu inceleyen Halil Umut Meler, Nazon'a kırmızı kart gösterdi.
Fotoğraf: Konya Postası Gazetesi
ALİ ÇAMLI SAHAYA GİRDİ
Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz ve Kayserispor Başkanı Ali Çamlı karara sert tepki gösterdi.
Ali Çamlı yedek kulübesine kadar geldi ve sahaya girmeye çalıştı.
Çamlı'nın sahaya girmesine emniyet güçleri izin vermedi.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor