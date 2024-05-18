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Süper Lig'de bir kriz daha! Hakeme sinirlenen Ali Çamlı sahaya girdi

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Süper Lig&#039;de bir kriz daha! Hakeme sinirlenen Ali Çamlı sahaya girdi
Süper Lig, Halil Umut Meler, Haber

Spor Haberleri

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Konyaspor ile oynanan maç sırasında hakeme sinirlenerek sahaya girmeye çalıştı. Güvenlik görevlileri Çamlı'ya engel olarak dışarı çıkardı.

Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor, Konyaspor'u konuk etti.

Ev sahibi takımda Nazon, Konyaspor'un serbest vuruş kullanacağı sırada Konyalı oyuncu Uğurcan Yazgılı'nın karnına yumruk attı.

VAR'da pozisyonu inceleyen Halil Umut Meler, Nazon'a kırmızı kart gösterdi.

Süper Lig'de bir kriz daha! Hakeme sinirlenen kulüp başkanı sahaya girdi - 1. Resim

Fotoğraf: Konya Postası Gazetesi

ALİ ÇAMLI SAHAYA GİRDİ

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz ve Kayserispor Başkanı Ali Çamlı karara sert tepki gösterdi.

Ali Çamlı yedek kulübesine kadar geldi ve sahaya girmeye çalıştı.

Çamlı'nın sahaya girmesine emniyet güçleri izin vermedi.

Düzenleyen:  - Spor
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