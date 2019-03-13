Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman ÇOBANOĞLU

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Genel Müdürü Saltuk Düzyol, projede Avrupa’ya gaz gönderen Faz-1 kapsamında gazlı testlerin 15 Nisan’dan itibaren başlayacağını söyledi. Düzyol, TANAP’ın MS4 ölçüm istasyonunda düzenlenen toplantıda projenin son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Projede genel ilerleme oranının Şubat sonu itibarıyla yüzde 98 olarak gerçekleştiğini kaydeden Düzyol, “1 Temmuz’da her şey yolunda giderse Avrupa’ya gaz vermeyi öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

Düzyol, projenin ticari işletmecilik faaliyetlerini 190 personelle sürdürdüğünü kaydederek, 11.77 milyar dolarlık yatırım maliyeti öngörüsünün de 7 milyar dolar seviyesine kadar düşürüldüğünü anlattı. Proje kapsamında 30 Haziran 2018 ile 28 Şubat 2019 arasında toplam 1 milyar 250 milyon metreküp doğal gazın Türkiye’ye taşındığını belirten Düzyol, “Haziran sonuna kadar 2 milyar metreküp, 2019 sonuna kadar da 4 milyar metreküp gaz teslim etmiş olacağız” dedi.

152 BİN YAZIŞMA YAPTILAR

Düzyol, Faz-1 kapsamında gazlı testlerin 15 Nisan’dan itibaren başlayacağını söyledi. TANAP kapsamında 108 milyon adam-saatten fazla çalışıldığını belirten Saltuk Düzyol, “2019 Şubat sonu itibarıyla toplam yazışma sayısı 152 bin. Kurumlardan alınan görüş sayısı 3 bin 278 ve aldığımız izin sayısı 7 bin 351 oldu. Toplam imzalanan kontrat tutarı 5 milyar 368 milyon dolar. Bu süreçte toplam 10 yeni canlı türüne rastladık. Bunlardan 9’u hayvan bir tanesi de bitki. 154 yeni arkeolojik alana rastladık. 84 milyon dolar bütçeyi sosyal ve çevresel yatırım programına ayırdık” diye konuştu.