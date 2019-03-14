Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 yılı Mart ayı beklenti anketini açıkladı. Buna göre; 2019 yılı Mart ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,96 iken, bu anket döneminde yüzde 0,94 oldu. Nisan ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 1,47 ve yüzde 1,54 oldu. Mayıs ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 1,11 olarak gerçekleşti. 2019 yılı Mart ayı beklenti anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 74 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Yıllık enflasyon beklentileri

Cari yılsonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,91 iken, bu anket döneminde yüzde 15,64 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,47 iken, bu anket döneminde yüzde 15,24 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 12,10 ve yüzde 11,80 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası enflasyon beklentileri

2019 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19,4 olasılıkla yüzde 14,00 -14,99 aralığında, yüzde 21,7 olasılıkla ise yüzde 15,00 -15,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre ise, katılımcıların yüzde 18,8'inin 12 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde 13,00 -13,99 aralığında, yüzde 20,3'ünün beklentilerinin yüzde 14,00 -14,99 aralığında, yüzde 23,4'ünün beklentilerinin ise yüzde 15,00 -15,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 ay sonrası enflasyon beklentileri

2019 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19,5 olasılıkla yüzde 10,00 -10,99 aralığında, yüzde 18,1 olasılıkla yüzde 11,00 -11,99 aralığında, yüzde 15,4 olasılıkla ise yüzde 12,00 -12,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 16,7'sinin beklentilerinin yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 25,0'inin beklentilerinin ise yüzde 12,00 - 12,99 aralığında olduğu gözlendi.

Faiz beklentileri

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,87 iken, bu anket döneminde yüzde 23,39 oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti cari ay beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 24,00 olarak gerçekleşti.

2019 yılı Mart ayı anket döneminde, vadesine üç ay ya da üç aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri’nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 20,83, 20,43, 19,71, 18,59, 17,32 ve 14,48 olarak gerçekleşti.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,81 iken, bu anket döneminde yüzde 15,69 oldu. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 14,85 ve yüzde 14,90 olarak gerçekleşti. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 24,00, 22,63, 20,56, 18,35 ve 15,00 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri

2019 yılsonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 5,99 TL iken, bu anket döneminde 6,06 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6,17 TL ve 6,30 TL olarak gerçekleşti.

Cari işlemler dengesi beklentileri

2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 23,6 milyar dolar iken, bu anket döneminde 21,4 milyar dolara geriledi. 2020 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 28,9 milyar dolar ve 26,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme beklentileri

GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 1,2 oldu. 2020 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,1 iken, bu anket döneminde yüzde 3,2 olarak gerçekleşti.