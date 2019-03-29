Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye akaryakıt ile madeni yağlar ve kimyasallar pazarlarının önde gelen şirketlerinden olan Petrol Ofisi, sektörün en önemli buluşma platformu Petroleum Istanbul 2019’da, özel olarak geliştirilen Active-3 teknolojili yakıtlarını tanıttı.

Hologram teknolojisinin kullanıldığı Petrol Ofisi standında, 56 metrekarelik büyüklüğe sahip dijital üç boyutlu küp ile de ziyaretçilere bir görsel şölen sunuldu. Stantta, dört duvarının yanı sıra tavan ve zeminin de birer ekrana dönüştüğü dijital odada, özel bir teknoloji ile sonsuzluk ve Active-3 teknolojisi ile birlikte ürün tanıtımları da gerçekleştirildi. Yapılan şirket açıklamasına göre Türkiye araç parkı, motor dağılımı gibi ilgili tüm detayları düzenli kontrol ederek pazarın ihtiyaçlarını karşılamak için ürünlerini geliştiren Petrol Ofisi, bu alanda imza attığı en son teknoloji olan Active-3’ün Türkiye lansmanını da bu dev sektör buluşmasında gerçekleştirdi.

Active-3 teknolojisi ile yeni bir dönem başlatıyor

Yapılan şirket açıklamasına göre, markanın tüm ürünlerinde olduğu gibi Türkiye’nin yol, iklim ve araç çeşitliliği gibi değişken tüm verilerin takip edilerek yakıt ve motor teknolojilerindeki değişime paralel olarak geliştirilen Active-3 teknolojili yakıtlar, TS-EN standartlarına ve EPDK tarafından belirlenen teknik düzenlemelere de uygunluk gösteriyor.

Yapılan açıklamaya göre Türkiye’de ilk kez ve sadece bahsi geçen akaryakıt markasının yakıtlarında kullanılan Active-3 teknolojisi ile yenilenen yakıtlarda maksimum verim amaçlandı. Active-3 teknolojisi, markanın V/Max EuroDiesel, V/Pro EuroDiesel ve V/Max Kurşunsuz 95 yakıtlarının tamamında kullanılıyor.

Açıklamaya göre, akaryakıt katkıları alanında dünyanın önde gelen kuruluşu Afton Chemicals ile Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi iş birliğinde geliştirilen Active 3 teknolojili V/Max yakıtları, formülündeki akıllı moleküller sayesinde; 100 yüzde ’e kadar motoru temizler, ilk depodan itibaren motoru korur, yüzde 4’e varan yakıt tasarrufu sağlar.

Uluslararası bağımsız kuruluşlar test etti

Açıklamaya göre Petrol Ofisi’nin Active-3 teknolojisine sahip yakıtları, İngiltere’de, birçok sektörde dünyanın ileri gelen firmalarının ürün kalitelerini belgelendiren uluslararası bağımsız laboratuvarlarda test edildi. 10 gün süren testlerin her adımı, motor ve yakıt konusunda bilimsel çalışmaları olan İTÜ tarafından görevlendirilmiş gözlemci profesör tarafından takip edildi. Gözlemci profesör testin objektifliği ve doğru metodoloji konusunda teknik raporlarını hazırladı. Bu raporlar İTÜ tarafından onaylandı. Böylece Türkiye’de ilk kez akaryakıt alanında geliştirilen bir ürünün kalite ve performansı bağımsız bir teknik üniversite tarafından onaylanmış oldu.

Geliştirme çalışmaları, İngiltere’de gerçekleştirilen Active-3 teknolojili V/Max EuroDiesel, V/Pro EuroDiesel ve V/Max Kurşunsuz 95 yakıtları, formülündeki akıllı moleküller sayesinde aracın motorundaki kurumu temizliyor, düzenli kullanımda kurum birikmesini engelleyerek motoru koruyor ve dolayısıyla güç kayıplarını azaltarak tasarruf avantajı sunuyor. Petrol Ofisi’nin Active-3 teknolojili yakıtları, sunduğu yakıt sarfiyat tasarrufuyla birlikte, aynı oranda egzoz emisyon değerlerinde de düşüş sağlıyor.

Active-3’ten Türkiye ekonomisine yaklaşık 1 milyar TL’lik katkı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Active-3 teknolojisi, motoru koruyup tam randımanla çalışmasını ve dolayısıyla yakıttan tasarruf edilmesini sağlarken motoru kurumlardan temizleyip yeni kurum oluşumunu engelleyerek daha az yedek parça ihtiyacı gibi aracın bakım masraflarını da azaltır.

Öte yandan Active-3’lü yakıtların kullanılması Türkiye ekonomisine de önemli katkı sağlayacak. Yapılan hesaplamalara göre Active-3 teknolojili Petrol Ofisi yakıtlarının kullanılmasıyla yılda 175 milyon litreden fazla yakıt tasarrufu sağlanacak. Bu daha az yakıt tüketimi ile de Active-3 teknolojisinin, Türkiye ekonomisine 1 milyar TL’den fazla katkı sağlaması bekleniyor.

Active-3 teknolojili yakıtların yanı sıra araçta Petrol Ofisi’nin Maxima / Maximus motor yağlarının kullanılması da daha fazla verim alınabilmesini sağlıyor, dolayısıyla başta tasarruf olmak üzere diğer tüm kazanımları daha da artırıyor.