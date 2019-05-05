Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB’in “Sanayide Dijitalleşme” temasıyla çıktığı KOBİ Gelişim Destek Programı’nın (KOBİ-GEL) başvuru sonuçlarını, burada açıkladı. Varank “4 Mart’ta KOBİ-GEL Programı kapsamında imalat sanayiinde dijitalleşme çağrısına çıktık. Çağrıyı 2 Mayıs’ta kapattık. 1.742 proje başvurusuyla aslında beklentilerimizin üzerinde bir başvuruyla karşılaştık. 300 bin TL’si hibe olmak üzere, işletme başına destek miktarı 1 milyon TL’ye kadar çıktı. Başvuruların yüzde 13’ü akıllı dijital teknolojileri geliştiren KOBİ’lere, yüzde 87’si ise bu teknolojileri kullanmak isteyen KOBİ’lere ait. Dijitalleşmeye uyum sağlamak ve dijital dönüşümü yapısal temellerimize uygun bir şekilde başarmak, rekabet üstünlüğü kazanmak için şart. Bu sonuç bizim için anlamlı, çünkü yüzde 13’lük başvuru ‘teknoloji geliştirme’ konusunda. Aslında teknoloji geliştirici KOBİ’lere daha fazla odaklanmamız gerektiği neticesini buradan anlamış oluyoruz” dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu da “Bu devrin ticaret yolu, internet. Her evin, her iş yerinin içinden geçiyor. Gençlerimizi, dijital dünyaya hazırlayacağız” diye konuştu. Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan da şunları söyledi: TOBB ile düzenlediğimiz eğitimlerle, işletmelerimize yeni dünyanın kodları hakkında bilgi veriyoruz. Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin dijital skoru 53 idi. Bu skoru 69’a çıkardık.