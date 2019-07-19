Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

GSM operatörlerinden tarifeye ek taksitle telefon satın alanlar artık telefonlarını satamayacak. Alınan yeni karar hakkında açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte taksitle telefon alanların taksiti bitirmeden telefonu satamayacağını belirtti.

TAKSİTLE TELEFON ALANLAR TAKSİTİ BİTMEDEN TELEFONU SATAMAYACAK

Yapılan yeni düzenleme ile torba yasa kapsamında telefonlarla ilgili yeni karar meclisten geçti. Yasanın yürürlüğe girmesiyle faaliyete geçecek olan karar sonrası kullanıcılar, GSM operatörlerinde tarifeye ek taksitle aldıkları telefonu taksiti bitene kadar satamayacak.

Konu ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın yaptığı açıklamada;

- Telefonu tarifeye ek taksitle satın alanlar taksiti bitene kadar telefonlarına satamayacak.

- Satın alınan telefonlar GSM operatörüne kayıtlı telefon numarası ve hat dışında borcu bitene kadar başka bir hat ile kullanılamayacak.

- Mobil Cihaz Kayıt Sistemi üzerine kayıtlı olan cihazların borcu devam ettiği sürece telefon erişime kapatılacak.

- Taksiti ödenmeyen telefonlar kullanıma kapatılacak.

- Bu şartlara rağmen telefonun satıldığı tespit edildiğinde telefon kullanıma kapatılacak.

YENİ UYGULAMA İLE TELEFONU NAKİT PARAYA ÇEVİRENLERİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Yeni düzenlemeye ilişkin detayları açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, telefonları GSM operatörlerinden 12 veya 24 ay taksitle satın alıp hemen akabinde nakit paraya çevirenlerin önüne geçebilmek bu kararın alındığını belirtti.

Buna ek olarak Sayan, söz konusu uygulamanın yasanın yürürlüğe girmesi ile başlayacağını şuan ki taksitle satın alınan cihazları kapsamadığını belirtti. (Haber7)