Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi - Küresel ekonomide hareketli günler yaşanıyor. Aylardır ABD ve Çin arasında süren ticaret savaşları, bugün dünya ekonomisini ateşe sürüklüyor. En büyük ikinci ekonomi Çin’in sınai üretimi, temmuz ayında sadece 4,8 oranında artış gösterdi. Bu rakam, 2002 yılından bu yana en düşük seviyeye işaret etti. Bu arada Çin, ABD’nin yüzde 10’luk yeni tarife ile, önceden varılan anlaşmayı ihlal ettiğini, buna misilleme yapılacağını duyurdu. Çarşamba günü ABD borsalarında yaşanan kayıplar yüzde 3’ü aştı. Dünya genelinde de endeksler, ciddi oranlarda değer kaybetti. Öte yandan Avrupa ekonomisinin lokomotifi olan Almanya’da, ikinci çeyrekte yüzde 0,1 küçülme gerçekleşti. Alman Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, son verilerin alarm verici olduğunu ve bir uyarı sinyali anlamına geldiğini belirtti.



Dünya ekonomisini tehdit eden başka gelişmeler de yaşanıyor. İtalya’da yeniden başgösteren siyasi belirsizlik, Arjantin’de IMF karşıtı muhalefetin ön seçimlerde birinci olması, Brexit ve İran’la nükleer kriz sürecine dair bulutların dağılmaması, Hong Kong’ta hükûmet karşıtı protestoların gittekçe tırmanması ve Çin’in müdahale ihtimalinin artması, küresel piyasalar üzerinde baskı oluşturuyor.



Moody’s Başekonomisti Mark Zandi; ABD Başkanı Donald Trump’ın “ticaret savaşının kendilerine zarar vermediği” savının doğru olmadığını, ABD’nin ekonomik durgunluk eşiğinde olduğunu söyledi. ABD 2 yıllık tahvil getirisinin, 2007’den sonra ilk defa 10 yıl vadeli tahvilin üzerine çıkması, resesyonun öncü göstergesi olarak değerlendirildi. Bu gelişmeyle birlikte tahvile hücum yaşandı, faizler hızla geriledi. Negatif faizli tahvil stoku da, 16 trilyon dolarla rekor seviyeye yükseldi. Altının onsu ise 1.500 dolar üzerinde, yükseliş hevesini koruyor...



Küresel gerilimle birlikte iç piyasada dolar 5,60 TL’den döndü.

Borsa yüzde 2’den fazla değer Kaybetti.

Dünyada ise faizler geriliyor, altının onsu 1.500 doların üzerinde...



İŞTE RİSKLER

1-ABD-Çin ticaret savaşı

2-Arjantin’de borsa çöküşü

3-Brexit belirsizliği

4-İtalya’da siyasi kriz

5-İran’la nükleer çekişme

6-Hong Kong’ta çatışma