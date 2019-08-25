Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın hem birikim hem de hediyeleşme için oldukça fazla tercih ediliyor. Bu sebeple vatandaşlar internette sık sık "Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?" şeklinde aramalar gerçekleştiriyor. İşte altın fiyatlarına dair merak edilen detaylar...

25 AĞUSTOS ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 450,64 TL'den alınırken 460,75 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın bugün 282,70 TL'den alınırken 282,79 TL'den satılıyor.



YARIM ALTIN

ALIŞ: 898,46 TL

SATIŞ: 921,50 TL

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.802,55 TL

SATIŞ: 1.837,37 TL

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.843,00 TL

SATIŞ: 1.871,00 TL

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.841,29 TL

SATIŞ: 1.887,37 TL