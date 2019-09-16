Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’ye fabrika kuracağı söylenen Volkswagen’in yatırımıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. CNN TÜRK’te canlı yayına katılan Bakan Pekcan, “Bu yatırım için Türkiye lehine kararın alındığı” bilgisini Alman Ticaret Bakanlığından öğrendiklerini, resmî açıklamayı heyecanla beklediklerini söyledi. Volkswagen’in yeni üretim üssü için Türkiye’ye olumlu baktığını aktaran Pekcan “Alman bakanlarımızla da konuştuk. Olumlu açıklamalarda bulundular. Yöresi bile belli, Manisa’da yapılacak. Finale çok yaklaştık. Ancak bu konu, Sanayi Bakanımızın çalışma alanı tabii... Otomotivde yedek parça da farklı konu. Burada da 100 milyon dolarlık yatırım gerekiyor” dedi. Manisa, hem uluslararası limanlara hem de otomotiv yan sanayi tedarikçilerine yakınlığıyla Alman devine büyük avantajlar sunacak.

KATMA DEĞERLİ ATAK

Teknoloji seraları yapmak istediklerini hatırlatan Bakan Pekcan “Bunların yerleri talep odaklı belirlenecek. Biz gerekli çalışmalarımızı yaptık” diye konuştu. Hedeflerinin, katma değeri yüksek ihracatı artırmak olduğunu vurgulayan Pekcan, şöyle devam etti: Kendi stratejimizi belirledik. Ülkeleri seçtik. Dünya nüfusunun yüzde 55’i olan, ithalat hacminin de yüzde 43,7’si olan ülkeler... İhracat oranımıza baktığımızda, 1.000’de 5... Önce bunu ikiye katlayacağız dedik. Teknoloji ağırlıklı ihracatımızı da artırmak hedefimiz. Brexit’in ne olacağını kimse bilmiyor ama AB’den sonra en çok etkilenecek ülke biziz. Irak’a bakıyorsunuz, ithalat yasakları koyuyor. Böyle bir ortamda ihracatı artırmaya çalışıyoruz. ABD ile tekstil, hazır giyim mobilya, otomotiv ve doğal taş sektörlerini seçtik. Uluslararası pazarlarda birbirimizin rakibi olmayacağız.