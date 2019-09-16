Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı, TL bazında 1 trilyon 112 milyar lira düzeyinde hesaplanıyor. Milyoner mudilerin bankalardaki mevduatının dağılımına bakıldığında; bunun 468 milyar lirasını yerel para cinsinden mevduat, 636 milyar lirasını döviz hesabı, 7,9 milyar lirasını da altın hesapları oluşturuyor. Geçen yılın sonunda milyonerlerin hesabında, 552 milyar liralık döviz bulunuyordu. Milyonerler, geçen 7 aylık süreçte hesaplarına, yaklaşık 83 milyar liralık döviz ekledi.