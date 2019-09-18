Tekstilden ayakkabıya, ev dekorasyonundan mobilyaya, kırtasiyeden oyuncağa, zücaciyeden kozmetiğe dünyaca ünlü markaların ürünlerinin cazip fiyatlarla tüketiciye sunulacağı 212 Fırsat Garajı, 21 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında 212 Outlet'te açılıyor. Birçok dünyaca ünlü markanın ürünleri 3P kapalı otoparktaki projeye özel hazırlanan alışveriş alanında ve ekstra indirimli fiyatlarla alışverişseverlerin beğenisine sunulacak.
Fırsat Garajı'na geri sayım
18.09.2019 - 11:41 | Son Güncelleme: 18.09.2019 - 11:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünyaca ünlü markaların ürünleri düşük fiyatlarla tüketiciyle buluşacak.
Etiketler : Fırsat Garajı,
651041 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/651041.aspx
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