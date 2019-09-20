Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirket, müşterilerine eski oyuncakları geri getirme çağrısı yaptı, bunların eritilerek başka şeylere dönüştürüleceğini duyurdu.

Burger King bu kararı Hampshire'da iki çocuğun plastik oyuncaklardan vazgeçilmesi için McDonald's ve kendilerine yaptığı çağrının ardından aldı.

McDonald's, müşterilerine oyuncak ya da yerine meyve seçeneği sunacağını açıkladı.

KIZ KARDEŞLERİN DİLEKÇESİNİ YARIM MİLYON KİŞİ İMZALADI

9 yaşındaki Ella McEwan ve 7 yaşındaki kardeşi Caitlin'in "Çevreyi düşünün. Çocuk menülerinizle birlikte plastik oyuncak vermeyin" diyerek internet üzerinden imzaya açtığı dilekçeye yarım milyondan fazla kişi destek verdi.

Dilekçede "Çocuklar bu oyuncaklarla sadece birkaç dakika oynuyor. Sonra atılan bu oyuncaklar hayvanlara zarar veriyor, denizleri kirletiyor" denildi.

OYUNCAK YERİNE KİTAP

Burger King'in açıklamasından birkaç saat önce McDonald's plastik oyuncaklardan vazgeçme planı olmadığını duyurmuştu.

Müşterilerin oyuncak yerine meyve alabileceklerini belirten şirket gelecek yıl deneme amaçlı olarak başlatacakları uygulamayla çocukların oyuncak yerine kitap alabileceklerini açıkladı.

Burger King, eski oyuncakları toplamak için şubelerine çöp kutuları gönderileceğini, oyuncaktan vazgeçme kararıyla yılda 320 ton daha az plastik kullanılacağını söylüyor.

Wrap adlı sürdürülebilirlik örgütünden Helen Bird, şirketin kararını "cesur bir adım" diye niteledi, Burger King'in oyuncakları şubelerde toplama kararının yerinde olduğunu zira bunların ev atıklarıyla birlikte geri dönüştürülmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Oyuncakların çoğu polimerlerden (polipropilen, ABS ve PET) yapılıyor. Bunların eritilmesi sırasında zararlı gazların açığa çıkmadığı belirtiliyor.