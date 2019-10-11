Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığında gerçekleştirilen törende, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi Başkanı Sefer Mehdiyev tarafından "Türkiye ile Azerbaycan Arasında Basitleştirilmiş Gümrük Hattına İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Pekcan, burada yaptığı konuşmada, 14-15 Ekim'de Türk Konseyi Zirvesi'nin Azerbaycan'da toplanacağını dile getirerek, bu vesileyle Azerbaycan ile Türkiye arasında Tercihli Ticaret Anlaşması imzalamayı öngördüklerini bildirdi.

Geçen yılın küresel ekonomi için zor bir yıl olduğunu, 2019'u ise bir dengelenme süreci olarak gördüklerini belirten Pekcan, şöyle devam etti:

"İhracatımızın hem Türkiye'nin cari dengesine katkı hem de Türkiye'nin büyümesine katkı sağlamasına gayret edeceğiz. 2018'de net ihracatımızın büyümeye katkısı 4,2 puan olmuştur. Bu sene ilk çeyrekte 12,1, ikinci çeyrekte 7,4, ilk yarıda da Bakanlık olarak biz 9,7 puan olduğunu hesaplıyoruz. Yakın zamanda Türkiye İstatistik Kurumu da bu verileri açıklayacaktır."

Pekcan, bakanlık olarak dijitalleşmeye ve uluslararası ilişkilere önem verdiklerini ifade ederek, "Türkiye'nin ekonomisi kendi dinamikleriyle güçlenerek devam edecektir. Gerek ihracatımız gerek ekonomik büyümemiz kendi üretimimizle, kendi ihracatımızla, eğitimli ve tecrübeli iş gücümüzle dengeli bir süreçte devam etmektedir. Bu arada ekonomik iş birliği yaptığımız ülkelerle ilişkilerimizi tutarlı görüşmeler halinde sürdürebilmek için gayret içindeyiz." diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine muvaffakiyet dileyen Pekcan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevlerini başarıyla ifa edeceğinden kuşkularının olmadığını dile getirdi.

Teröristlerce dün sivillere ateş açıldığını, bugün de Mardin Nusaybin'de görev yapan basın mensuplarına silahlı saldırıda bulunulduğunu hatırlatan Pekcan, en az kayıpla bu operasyonun gerçekleştirileceğine inandıklarını söyledi.

Protokol ticaretin kolaylaştırılmasına hizmet edecek



Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi Başkanı Sefer Mehdiyev de imzalanan protokolün hem ticaretin kolaylaştırılmasına hizmet edeceğini hem de gelecek hafta imzalanması planlanan Tercihli Ticaret Anlaşması'nın uygulanmasına destek ve temel oluşturacağını ifade etti.

Mehdiyev, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu ve diğer alanlarda taşımacılığın kolaylaştırılması ve Türkiye ile kardeşlik bağlarını pekiştirmek için gerekeni yapmaya hazır olduklarını vurgulayarak, "Azerbaycan gümrüklerinde dijital ortamda elektronik veri paylaşımı konusunda ticaret yaptığımız ülkelerle iş birliğine hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum." dedi.